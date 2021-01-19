أسواق المال الإماراتية تحلق بمكاسب 52 مليار درهم خلال جلستين

تجاوزت مكاسب القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في أسواق المال الإماراتية 52 مليار درهم خلال جلستين بعدما واصلت اليوم صعودها القوي.

وتحققت المكاسب وسط تدفق المزيد من سيولة المحافظ الأجنبية والمحلية مما قفز بقيمة الصفقات المبرمة إلى نحو 1.45 مليار درهم .

ويرى الخبراء، أنه مع ارتفاع وتيرة التحسن في أداء الأسواق المالية الإماراتية، التي باتت وجهة للعديد من المؤسسات الاستثمارية الأجنبية فقد نجحت مؤشراتها العامة بتخطي حواجز مقاومة جديدة بحسب ما تظهره معطيات التحليل الفني، مما مهد الطريق أمامها لتحقيق المزيد من الاختراقات خلال الأيام القادمة.

وكان المؤشر العام لسوق أبوظبي لسوق أبوظبي للأوراق المالية قفز بنسبة 3.14 % بالغا مستوى 5661 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ فترة طويلة.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي إلى 2753 نقطة بزيادة نسبتها 1% قريبا بالمقارنة مع اليوم السابق.

وجاء الدعم الأكبر لسوق العاصمة من سهم اتصالات الذي ارتفع بالحد الأعلى المسموح به يوميا مغلقا عند 20.80 درهم وسط تداولات مكثفة تجاوزت قيمتها 280 مليون درهم.

كما شهد سهم بنك أبوظبي التجاري المزيد من النشاط بالغا مستوى 6.66 درهم .. وصعد سهم الإمارات لقيادة السيارات إلى 14 درهما، ورأس الخيمة العقارية إلى 61 فلسا.

وفي سوق دبي المالي قاد سهم إعمار العقارية النشاط قافزا إلى 4.13 درهم، وتجاوزت قيمة الصفقات المبرمة عليه 130 مليون درهم.

وتبعه في نفس الاتجاه سهم إعمار مولز إلى 1.95 درهم .. وسجل سهم الاتصالات المتكاملة صعودا بالحد الأعلى بالغا 6.69 درهم وارتفع سهم بنك دبي الإسلامي إلى 5.08 درهم .

يشار إلى أن مكاسب القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في سوق العاصمة تجاوزت خلال جلسة اليوم 26.7 مليار درهم فيما سجلت بقية المكاسب لصالح سوق دبي المالي.