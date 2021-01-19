فيديو مسرب.. زعيم الحوثيين يقر بفساد وخيانة مليشياته

أقر زعيم مليشيا الحوثي خلال مقطع فيديو مسرب بفساد وخيانة مليشياته وذلك خلال التسريب الذي يعتقد أنه موجه لقيادات الصف الأول بالجماعة الإرهابية.

واعترف زعيم مليشيا الحوثي، عبدالملك الحوثي، في تسجيلات مسربة، حصلت "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منها، بممارسات عنصرية وتمييز من قبل القيادات الأمنية والعسكرية التابعه له وصلت حد حرمان الأفراد فى الجبهات من الخبز والطعام الاساسي في حين يعيش بعض قياداته الإرهابية في "ترف وبذخ مهول".



ووجه زعيم المليشيات في التسجيلات الموجه لقياداته العسكرية المتطرفة توبيخا شديدا إثر العبث بالسلاح وتخزينها في مجاري السيول وتعريضها للتلف، مقرا باستخدام مليشياته الصواريخ والقناصات وزاعما أن تلك القيادات الحوثية تفتقر "لسوء التدبير" حد قوله.

وأقر زعيم مليشيات الحوثي باختراق كبير يضرب مليشياته وذلك عقب تعرض مخازن للتسليح وكميات أسلحة للقصف الجوي من قبل مقاتلات تحالف دعم الشرعية بسبب الـ"خيانة والإهمال" لبعض المشرفين الحوثيين المدعومين من إيران.





وكشف زعيم المليشيات الإرهابية عن تآكل كبير يضرب صفوف جماعته الإرهابية وصلت حد مقتل عناصر أمنية تحت شدة البرد في بلدة "همدان" بمحافظة صنعاء وافتقارهم لملابس شتويه في وقت تنفق القيادات الحوثية المسؤولة عن الجبهات الدعم والملابس وتبيعها في الأسواق للحصول ما وصفها بـ"كمال الكماليات".



ووصف الإرهابي عبد الملك الحوثي المدرج على لوائح الإرهاب بعض قيادات مليشياته بـ"الكفرة" وقلة الدين إثر الجرائم في مناطق سيطرتهم في مسعى للتنصل من الانتهاكات التي ترتكب بحق اليمنيين.



وأشار الحوثي إلى أن قيادات مليشياته تقوم بنهب التبرعات التي تفرض على البسطاء في مناطق شمال اليمن والتي احيانا لا يكون المواطن يملك غيرها وبيع هذه التبرعات العينية من مواشي وأسلحة في الأسواق لصالح هذه القيادات.



وانتقد زعيم المليشيات الإرهابية سعي قيادات مليشياته لتخزين الكماليات وممارسة حياة باذخه وصرف الاموال لشراء المواد المخدرة، مطالبا باخراج الأسلحة وتوجيهها لإشعال الحرب في إشارة تأتي بالتزامن مع سريان العقوبات الأمريكية بإدراجه مع مليشياته ضمن قوائم الإرهاب العالمية.

