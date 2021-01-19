السعودية وقبرص تؤكدان أهمية تعزيز التعاون المشترك

أكدت السعودية وقبرص رغبتيهما في تعزيز تبادل وجهات النظر فيما بينهما حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض الثلاثاء، وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس.



وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأقام وزير الخارجية السعودي، مأدبة غداء تكريما للوزير خريستودوليديس والوفد المرافق له.





كما استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، بمقر الأمانة وزير خارجية قبرص.

وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون وقبرص .