البنتاجون: استبعاد 12 عنصرا من تأمين تنصيب بايدن إجراء وقائي

اعتبر ت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" استبعاد عناصر من الحرس الوطني من تأمين حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن إجراء وقائي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن استبعاد 12 عنصرًا من الحرس الوطني من تأمين الحفل إجراء وقائي.

بدوره، قال قائد الحرس الوطني الأمريكي إنه ليس لدينا أي بواعث قلق بشأن تأمين حفل تنصيب الرئيس المنتخب.

وأوضح قائد الحرس الوطني الأمريكي أن العناصر التي تم استبعادها من تأمين حفل تنصيب الرئيس ليس لها علاقة بأحداث الكونجرس.

وكشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن سحب عنصرين من الحرس الوطني المكلف بتأمين فعاليات تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

ونقلت عن مسؤولين أحدهما بالجيش وآخر بالاستخبارات قولهما إنه تبين أن للعنصرين صلة بجماعات يمينية متطرفة.

وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أنه لم يتم العثور على ما يوحي بوجود مؤامرة ضد بايدن خلال حفل التنصيب.

وتحدث مسؤول الجيش ومسؤول الاستخبارات مع الوكالة الأمريكية بشرط عدم الكشف عن هويتهما بسبب اللوائح الإعلامية الخاصة بوزارة الدفاع. ولم يكشفوا عن أي من الجماعات التي ينتمي إليها العنصران أو الوحدة التي يخدمان بها.

وعند تواصل الوكالة معهم، أحال مكتب الحرس الوطني الأسئلة إلى جهاز الخدمة السرية، وقال إنه "نظرًا لأمن العمليات، لا نناقش العملية ولا نتائج عملية التدقيق بشأن أعضاء الجيش المشاركين في تأمين التنصيب".