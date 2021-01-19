أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يرتفع وخبير يتحدث عن موجة صعود

ارتفعت أسعار الذهب في مصر في ختام التعاملات المسائية الثلاثاء 19 يناير 2021، بعد أن استقرت الأسعار لمدة 24 ساعة.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق وأنواع العيارات، كما تختلف مصنعية الذهب من تاجر لآخر حيث تتراوح المصنعية بين 30 و60 جنيها.

وفي مصر تتأثر أسعار الذهب بتحركات أسعار المعدن الأصفر عالميا، والتي شهدت تذبذبا خلال الفترة الأخيرة متأثرة بضبابية المشهد الأمريكي بشأن حزمة التحفيز الجديدة وكذلك تراجع الدولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر مساء الثلاثاء، نحو 921.25 جنيه مقارنة بنحو 920 جنيها، في التعاملات الصباحية.

بينما سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 806 جنيهات، مقارنة بنحو 805 جنيهات، صباحا، أما جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 690.75 جنيه، مقارنة بنحو 690 جنيها في تعاملات الصباح.

وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 537.25 جنيه، بينما سجل جرام الذهب عيار 12 نحو 460.5 جنيه، أما جرام الذهب عيار 9 فسجل نحو 345.5 جنيه.

وارتفع سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) في التعاملات المسائية الثلاثاء إلى نحو 6448 جنيها، مقارنة بنحو 6440 جنيها في تعاملات الصباح.

وعالميا، صعدت أسعار المعدن النفيس بنسبة 0.1% إلى 1837.79 دولار للأوقية.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم، لتصعد من أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر الذي بلغته في الجلسة السابقة، إذ تراجع الدولار الأمريكي فيما تلقى المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا الدعم من احتمالات ضخ المزيد من التحفيز في الاقتصاد العالمي.

وقال مايكل مكارثي كبير الاستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس: "يبدو أن العامل الرئيسي هو العملة (الأمريكية)"، مضيفا أنه على الرغم من انتعاش الدولار في الآونة الأخيرة، قد يكون هناك المزيد من الضعف وسيدعم ذلك المعدن الأصفر.