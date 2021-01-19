الاتحاد للطيران تطلق تطبيق "ترافل باس"

أعلن اتحاد النقل الجوي الدولي "أياتا"، والاتحاد للطيران، عن شراكتهما الجديدة لإطلاق تطبيق " ترافل باس" من أياتا لخدمة مسافريها.

ويساعد التطبيق المسافرين على إدارة رحلاتهم الجوية بسهولة وأمان بالتوافق مع المتطلبات الحكومية المتعلقة بفحوص ولقاحات "كوفيد-19".

وسوف يتوفر التطبيق مبدئياً للمسافرين على متن رحلات محددة تشغلّها الاتحاد للطيران من أبوظبي في الربع الأول من العام 2021، ثم سيتم نشره ليشمل المزيد من الوجهات على شبكة وجهات الاتحاد الدولية.

ويسمح تطبيق "ترافل باس" لضيوف الاتحاد للطيران بإنشاء "جواز سفر رقمي"، للحصول على نتائج فحوصات كوفيد-19 والتأكد من أنهم مؤهلون للسفر.

كما يمكّن التطبيق المسافرين من إدارة بياناتهم ويسهّل مشاركتها مع شركات الطيران والسلطات المعنية بهدف السفر، إضافة إلى تنظيم وثائق السفر خلال الرحلة.

وقال محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في مجموعة الاتحاد للطيران: تمثل فحوصات ولقاحات "كوفيد-19" عاملاً أساسياً في عودة العالم إلى السفر إذ تعد الأولوية بالنسبة للاتحاد للطيران هي توفير طريقة سهلة وآمنة وفعالة للضيوف لتحديد المعلومات المطلوبة منهم وتأكيدها.

وتابع: وباعتبار الاتحاد للطيران من شركات الطيران التي تتعاون مع أياتا كشريك رائد على تطبيق "ترافل باس" فإن التطبيق يعد خطوة مهمة إلى الأمام لضيوف الاتحاد وللقطاع ككل.

وتبحث الاتحاد للطيران عن إمكانية توفير شهادة صحية رقمية لضيوفها، فتأتي هذه الشراكة إلى جانب برامج أخرى مماثلة قيد التطوير من قبل الشركة، تظهر سرعة تطوير التقنيات لجعل هذا الأمر واقعا.

كما تعمل الاتحاد بنشاط لإقامة الشراكات وإيجاد خطة استجابة تنظيمية موحدة لاستعادة الثقة في النقل الجوي.

وقال نيك كارين، نائب أول رئيس لشؤون المطارات، الركاب، الشحن والأمن لدى أياتا: إن شراكتنا مع الاتحاد للطيران لإطلاق تطبيق ترافل باس إنجاز مهم باتجاه إعادة إطلاق السفر الدولي بثبات.

وأضاف "أن هدفنا هو منح جميع الحكومات الثقة الكافية لإعادة فتح حدودها أمام المسافرين بالاستناد إلى معلومات موثوقة عن اللقاح والفحوصات الخاصة بكل مسافر، وستتركز المرحلة الأولى من إطلاق التطبيق على الوحدات الأربع التي يرتكز عليها تطبيق ترافل باس".