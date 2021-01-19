مرشح بايدن للخارجية: لدينا مسؤولية لمنع إيران من حيازة سلاح نووي

قال مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب وزير الخارجية أنتوني بلينكن إنه لديه مسؤولية ملحة لمنع إيران من حيازة سلاح نووي. وأضاف المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكي إنه إذا عادت إيران إلى التزامها بالاتفاق النووي ستعود الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن امتلاك إيران سلاحًا نوويًا من شأنه تسهيل دعمها لوكلائها وزعزعة استقرار المنطقة. واعتبر المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكي اتفاقيات السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب تقدم جيد يمكن البناء عليه. ولفت أنتوني بلينكن إلى أن اتفاقيات إبراهيم تدفع باتجاه شرق أوسط أكثر أمنًا. قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية مؤخرا إن الرئيس المنتخب يعتزم تعيين أنتوني بلينكين وزيرا للخارجية. وقال حليف لبايدن طلب عدم الكشف عن اسمه إن بلينكين هو الخيار المرجح لبايدن لمنصب وزير الخارجية.

وكان بلينكين يعمل بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ التي رأسها بايدن لفترة طويلة. وكان مستشارا لحملته الانتخابية في عام 2008 وعمل مستشارا للأمن القومي لنائب الرئيس في البيت الأبيض. وهو يدعو إلى قيادة قوية للولايات المتحدة في الخارج لمواجهة خصوم محتملين مثل الصين في حين يؤكد فرص التعاون مع دول أخرى.

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