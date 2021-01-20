خطوة غير مسبوقة لبايدن فور وصوله واشنطن

أحيا الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن فور وصوله إلى العاصمة واشنطن ذكرى 400 ألف أمريكي حصد أرواحهم فيروس كورونا المستجدّ.

وذلك خلال حفل قصير أقيم أسفل نُصب أبراهام لنكولن التذكاري عشيّة تولّي الرئيس السادس والأربعين للولايات المتّحدة السلطة.



وقال بايدن الذي سيؤدّي اليمين الدستورية الأربعاء إنّه "من أجل أن نُشفى، يجب أن نتذكّر. من الصعب أحياناً أن نتذكّر، لكن هذه هي الطريقة التي نُشفى بها".

وأضاف في كلمة مقتضبة للغاية "لهذا السبب نحن هنا اليوم"، في حين أضيء خلفه، حول بركة الماء الضخمة الواقعة أسفل النصب في ساحة "ناشونال مول"، 400 شمعة إحياءً لذكرى الأمريكيين الـ400 ألف الذين راحوا ضحايا الفيروس.

وشاركت في الحفل القصير إلى جانب بايدن زوجته جيل ونائبته كمالا هاريس وزوجها دوغ إيمهوف.

وهذه هي المرة الأولى التي يضيء فيها الأمريكيون بهذه الطريقة هذه البركة الشهيرة التي تجمّع حولها في العام 1963 آلاف الأشخاص للاستماع إلى مارتن لوثر كينغ وهو يلقي، من على درجات نُصب أبراهام لنكولن التذكاري، خطابه التاريخي "لديّ حلم".

وخلال الحفل المقتضب أطلقت هاريس نداءً إلى الوحدة.





وقالت السيناتورة السابقة التي ستصبح الأربعاء أول امرأة تتبوّأ ثاني أعلى منصب في البلاد، وأول شخص أسود أو من أصل هندي يصل إلى هذا المركز، "هذا المساء، نحن في حداد ونبدأ بالتعافي سويّاً".

وأضافت "رغم أننا منفصلون في الجسد، فإنّنا متّحدون في الروح".

وتخلّل الحفل أداء لوري ماري كي أغنية "أميزنغ غريس"، في تكرار لما فعلته هذه الممرضة في أبريل/ نيسان في مستشفاها في ميشيغن حيث كانت ترعى مع زميلاتها مرضى كوفيد-19.

ويومها انتشر في طول البلاد وعرضها تسجيل فيديو التقط داخل المستشفى أثناء أدائها الأغنية، واختتمت المرنّمة يولاندا آدامز الحفل بأداء أنشودة "هللويا".

وكان الحفل القصير افتتحه الكاردينال ويلتون غريغوري، رئيس أساقفة واشنطن.

وفي الوقت نفسه، دقّت أجراس الكنائس في واشنطن تكريماً للضحايا.

وسجّلت الولايات المتّحدة لغاية الثلاثاء وفاة أكثر من 400 ألف شخص بفيروس كورونا المستجدّ، وفق حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبنكز المرجعية.