شركة صناعات عسكرية تركية تفتتح فرعا في قطر

أعلنت شركة "أسيلسان" التركية للصناعات الإلكترونية العسكرية افتتاح فرع لها في قطر، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم" عن وكالة الأناضول.
ووقعت شركة "برزان القابضة" التابعة لوزارة الدفاع القطرية و"أسيلسان" في مارس/آذار 2018، اتفاقية شراكة لنقل الخبرات التكنولوجية، وإنتاج أنظمة تحكم عن بعد بالأسلحة المثبتة، لصالح القوات المسلحة القطرية.
وأسست الشركة التركية في أكتوبر/تشرين الأول 2018، شركة تحت اسم "برق" في قطر، بالاشتراك مع كل من شركتي "برزان" و"SSTEK" التركية لتقنيات الصناعات الدفاعية.
وتأسست "أسيلسان" العام 1975 بمبادرة من مؤسسة "تعزيز القوات المسلحة التركية"، بهدف تلبية احتياجات الجيش التركي في مجال أجهزة الاتصالات، وتشتهر الشركة بصناعة أنظمة وأجهزة إلكترونية لأغراض عسكرية.
وتعد الشركة واحدة من الشركات التركية الرائدة في تصميم وإنتاج وتركيب أدوات وأنظمة الاتصالات بين القوات البرية والجوية والبحرية، وفقا للمعايير العسكرية.
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