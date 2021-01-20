سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 20 يناير 2021

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء للسوق غير الرسمية في سوريا، وسط نقص المعروض.

وسجل متوسط سعر العملة الخضراء خلال التعاملات، 2900 ليرة للشراء، و2925 ليرة للبيع، مقابل 2895 ليرة للشراء، و2920 ليرة للبيع، أمس الثلاثاء.

ويتغير متوسط سعر الدولار مقابل الليرة، في السوق الموازية، حسب العرض والطلب، والنطاق الجغرافي بالمحافظات الرئيسية "دمشق وحلب وإدلب ومنبج" بفوارق تصل إلى نحو 100 ليرة.

واستقر سعر الدولار في تعاملات البنوك الرسمية عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع.

ويمر الاقتصاد السوري بأزمة مالية طاحنة وسط قرارات حكومية بزيادة في أسعار المحروقات، ترافقه ضغوط على قطاع الصادرات للخارج، وهبوط مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.

وكشفت دراسة حديثة عن ارتفاع نسبة الفقر في سوريا إلى نحو 86% بنهاية 2019.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر صرف اليورو لدى السوق السوداء 3513 ليرة للشراء، و3549 ليرة للبيع، مقابل 3495 ليرة للشراء، و3530 ليرة للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني، 3937 ليرة للشراء، و3981 ليرة للبيع، مقابل نحو 3935 ليرة للشراء، و 3970 ليرة للبيع الثلاثاء.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي 771 ليرة للشراء، و781 ليرة للبيع، مقابل، 772 ليرة للشراء، و778 ليرة للبيع، أمس.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 787 ليرة للشراء، و796 ليرة للبيع، مقابل 788 ليرة للشراء، و795 ليرة للبيع، أمس.

وسجل سعر الدينار الكويتي 9558 ليرة للشراء، و9665 ليرة للبيع، مقابل 9535 ليرة للشراء، و 9635 ليرة للبيع.