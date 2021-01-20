أسعار العملات في المغرب اليوم الأربعاء 20 يناير 2021

ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي أمام الدرهم المغربي، اليوم الأربعاء، في تعاملات البنوك، بينما تراجع سعر الدولار.

وبلغ متوسط سعر اليورو 10.38 درهم للشراء، و12.06 درهم للبيع، مقابل نحو 10.37 درهم للشراء، و12.05 درهم للبيع الثلاثاء.

وتراجع سعر الدولار مسجلا 8.58 درهم للشراء، و9.97 درهم للبيع، مقابل نحو 8.59 درهم للشراء و9.98 درهم للبيع.



بينما زاد سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 11.66 درهم للشراء، و13.58 درهم للبيع، مقابل نحو 11.64 درهم للشراء و13.53 درهم للبيع.

الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي 2.29 درهم للشراء و2.66 درهم للبيع، في بنك المغرب المركزي.

كما استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي، عند 2.33 درهم للشراء و2.71 درهم للبيع.

بينما انخفض سعر الدينار الكويتي إلى 28.30 درهم للشراء، 32.89 درهم للبيع، مقابل نحو 28.32 درهم للشراء و32.91 درهم للبيع، وفقا للبنك المركزي.

عام كورونا

ويتوقع المغرب تحقيق معدلات نمو كبيرة في 2021 ليتخلص من تبعات جائحة كورونا التي خيمت على اقتصاد البلاد في العام الماضي.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب: من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي 4.6% في 2021 بعدما انكمش 7% العام الماضي في ظل التأثير المزدوج لجائحة فيروس كورونا والجفاف.

وأضافت، في تقرير، أن هذا التوقع يستند إلى افتراضات بتحسن الطلب الخارجي والمحلي، إضافة إلى محصول حبوب يبلغ في المتوسط 7.5 مليون طن.

ويبشر هطول غزير للمطر في الآونة الأخيرة بإنتاج زراعي جيد هذا العام، إذ يعيد ملء سدود بعد عامين متتاليين من الجفاف الذي قوض إنتاج المزارع.

وأدى انخفاض العائدات الضريبية وزيادة الدعم من أجل تخفيف تأثير الجائحة إلى ارتفاع العجز المالي للمغرب إلى 7.4% في 2020.

وسحب المغرب العام الماضي 3 مليارات دولار من خط سيولة لصندوق النقد الدولي وطرقت أسواق السندات مرتين وجمعت مليار يورو (1.22 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول و3 مليارات دولار في ديسمبر/ كانون الأول.

وساعد ذلك في تعويض أثر تراجع تدفقات العملة الصعبة نتيجة لانكماش عائدات السياحة 5 % في 2020، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر.