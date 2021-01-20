17 نائبا جمهوريًا يتعهدون بالتعاون مع بايدن

أرسل 17 عضوا جمهوريا بمجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، خطابا إلى الرئيس المنتخب جو بايدن تعهدوا فيه بالتعاون معه.
جاء ذلك قبيل ساعات قليلة من تنصيب بايدن وأدائه اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة.
يأتي هذا رغم مغادرة الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته البيت الأبيض قبل ساعات من انتهاء ولايته الرئاسية، دون استقبال خلفه الديمقراطي بايدن الذي سيؤدي اليمين في وقت لاحق اليوم.
بعد ذلك استقل ترامب طائرة "إير فورس وان" الرئاسية من قاعدة أندروز الجوية، حيث أطلقت المدفعية الأمريكية 21 طلقة لتوديعه.
وقال ترامب، في آخر تصريحاته كرئيس من قاعدة أندروز: "كان شرف عظيم أن أكون رئيسًا للولايات المتحدة".
وفي إشارة إلى نيته الترشح في الانتخابات المقبلة في 2024 قال ترامب: "لقد كانت فترة رئاسية رائعة وأتمنى ألا يكون وداع البيت الأبيض لمدة طويلة.. سأعود بشكل ما وسأراكم قريبًا ".
وتابع: "حققنا الكثير من الإنجازات خلال الفترة الرئاسية، وأعدنا بناء الجيش الأمريكي واعتنينا بالعسكريين القدامى".
وتحولت العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى شبه ثكنة عسكرية، مع اقتراب موعد حفل تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة.
وتتخوف السلطات من مظاهرات مسلحة محتملة من أنصار الرئيس دونالد ترامب، وسع النطاق الجغرافي لهذه الإجراءات الأمنية.
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