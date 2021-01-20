انفجار ضخم يهز وسط مدريد.. تصاعد أعمدة الدخان

ذكرت قناة لا سيكستا الإسبانية، الأربعاء، أن دوي انفجار ضخم سمع في وسط العاصمة مدريد دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.
وأبلغ شاهدان رويترز بأنهما سمعا انفجارا مدويا، وقالا إن عامودا من الدخان تصاعد في سماء المنطقة بعد الانفجار.
ولم تؤكد أجهزة الطوارئ بعد ما حدث.
ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد مقاطع فيديو قالوا إنها لموقع الانفجار.
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