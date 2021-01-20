بالصور.. كامالا هاريس تؤدي اليمين الدستورية نائبا للرئيس الأمريكي

أدت كامالا هاريس، الأربعاء، اليمين الدستورية كنائبة للرئيس الأمريكي جو بايدن.
وبأداء اليمين الدستورية تكون هاريس أول امرأة تتولى منصب نائب الرئيس في الولايات المتحدة.
وسبق حفل تنصيبها أن قالت كامالا هاريس، الأربعاء، إن عهدا جديدا يبدأ اليوم في أمريكا.
وأضافت أنه :" بلادنا على مسار جديد إلى الأمام".
والأربعاء، احتفل سكان قرية أجداد نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب كمالا هاريس في الهند بتنصيبها، عبر توزيع الطعام وإطلاق الألعاب النارية.
وذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" الصادرة باللغة الإنجليزية ومقرها سنغافورة، أن ثولاسيندرابورامو، القرية التي تقع على بعد حوالي 320 كيلومترًا من مدينة تشيناي الجنوبية، هي مسقط رأس جدها الهندي التي ولد فيها منذ أكثر من قرن.
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