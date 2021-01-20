ماذا فعل ترامب في الساعات الأخيرة بالبيت الأبيض؟

أمضى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، ليلته الأخيرة في البيت الأبيض في إصدار قرارات العفو، وتوقيع الأوراق النهائية

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن أحد كبار مساعدي ترامب ترك رسالة "شخصية" للرئيس المنتخب جو بايدن.



وأشارت إلى أن عددا من أفراد الدائرة المقربة من ترامب ومنهم رئيس الأركان مارك ميدوز وكبير مستشاريه ستيفين ميلر والمتحدثة باسم البيت الأبيض كايلى ماكنانى وابنة الرئيس إيفانكا، حثوه على الإدلاء ببيان آخر، مؤكدين أن الأمريكيين بحاجة ليسمعوا مباشرة من الرئيس.

كما نصح هؤلاء الرئيس المنتهية ولايته بأهمية ثنى أنصاره عن المشاركة فى أعمال شغب عنيفة باسم ترامب، خاصة مع اقتراب يوم التنصيب.

وظلت ابنته إيفانكا التي ظلت معه حتى الساعة 10 مساء، ثم غادرت لإجراء مكالمات هاتفية مع بعض الأشخاص الذين تم العفو عنهم حتى الساعة 2 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وذكر مصدر مقرب من البيت الأبيض أن ترامب قضى ليلته الأخيرة محاطا بمساعديه الذين كانوا معه منذ البداية مثل ستيفن ميلرن والتقط بعض الصور مع العاملين في البيت الأبيض.

كما أصدر ترامب، الثلاثاء، العشرات من قرارات العفو أو تخفيف الأحكام، كان أبرزها العفو عن المستشار السابق للبيت الأبيض ستيف بانون.

وأشارت سي إن إن نقلا عن المصدر أن ترامب "كان مرتاحا لترك ضغوط الرئاسة وراء ظهره".

وعند خروجه من البيت الأبيض متوجها إلى مروحية "مارين ون"، قال ترامب للصحفيين لقد "شرفت" أن أكون الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن ترامب أعرب عن أمله بألا يكون الوداع طويلا.