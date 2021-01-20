المواطن ترامب يصل فلوريدا.. مقر الإقامة الجديد

للمرة الأخيرة كرئيس، وصل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى مطار بالم بيتش الدولي على متن طائرة الرئاسة "مارين وان".
وذكر موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي أن الرئيس وصل في الساعة 11 صباحًا، أي قبل ساعة من أداء الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين كرئيس للولايات المتحدة رقم 46.
ويتوجه ترامب بعد ذلك ترامب إلى منتجع مار آ لاغو في Mar-a-Lago.
وعلى طول الطريق المؤدية إلى بالم بيتش، تجمع العشرات من المؤيدين لتحية الرئيس أثناء مرور موكبه في ويست بالم بيتش.
وأضاف الموقع أن إدارة الطيران الفيدرالية أصدرت قيودًا على الرحلات الجوية في سماء بالم بيتش بولاية فلوريدا، يوم غد الأربعاء، ما يشير إلى أن ترامب سيتجه جنوبًا في آخر أيامه بالمنصب.
وسيتخطى ترامب بذلك وداع الكابيتول التقليدي، كما لن يحضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بادين كالمعهود بين الرؤساء الأمريكيين.
وكان ترامب قد أمضى ليلته الأخيرة في البيت الأبيض في إصدار قرارات العفو، وتوقيع الأوراق النهائية.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن أحد كبار مساعدي ترامب ترك رسالة "شخصية" للرئيس المنتخب جو بايدن.
وأشارت إلى أن عددا من أفراد الدائرة المقربة من ترامب ومنهم رئيس الأركان مارك ميدوز وكبير مستشاريه ستيفين ميلر والمتحدثة باسم البيت الأبيض كايلى ماكنانى وابنة الرئيس إيفانكا، حثوه على الإدلاء ببيان آخر، مؤكدين أن الأمريكيين بحاجة ليسمعوا مباشرة من الرئيس.
كما نصح هؤلاء الرئيس المنتهية ولايته بأهمية ثنى أنصاره عن المشاركة فى أعمال شغب عنيفة باسم ترامب، خاصة مع اقتراب يوم التنصيب.
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