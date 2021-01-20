حفل تنصيب بايدن.. بث مباشر لـ"دوت الخليج الإخبارية"

وصل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس إلى مبنى الكابيتول حيث بدأت مراسم تنصيب الرئيس الـ46 لأمريكا.

ويؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية، في حضور جمهور محدود، أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، واضعا يده على إنجيل توارثته عائلة بايدن على مدى أكثر من 100 عام.



وتنشر" دوت الخليج الإخبارية" بث مباشر للحدث التاريخي في الولايات المتحدة الأمريكية ومراسم التنصيب للرئيس الأمريكي المنخب ونائبته كامالا هاريس.

وستصبح كاملا هاريس، وهي ابنة لمهاجرين من جامايكا والهند، أول امرأة أمريكية من أصل آسيوي تتولى منصب نائب الرئيس بعد أن تؤدي اليمين الدستورية أمام القاضية بالمحكمة العليا سونيا سوتومايور، وهي أول عضو من أصل لاتيني بالمحكمة.

وستقام المراسم أمام مبنى الكابيتول الذي جرى تشديد إجراءات الأمن حوله في أعقاب هجوم أنصار ترامب عليه واقتحامه قبل أسبوعين.

واستُدعي الآلاف من قوات الحرس الوطني إلى المدينة بعد حصار المبنى الذي شهد مقتل 5 أشخاص وأجبر النواب على الاختباء لبعض الوقت.

وبدلا من احتشاد أنصار الرئيس الجديد لحضور المراسم، سيُغطى متنزه ناشونال مول بنحو 200 ألف علم و56 مصدرا للإضاءة ترمز لسكان الولايات والمناطق الأمريكية.