بايدن يؤدي اليمين الدستورية.. الرئيس الـ46 لأمريكا

أدي الرئيس الأمريكي جو بايدن اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة.

وجاء القسم بعدما أدت نائبة الرئيس كامالا هاريس، اليمين الدستورية.

وجاء أداء بايدن اليمين الدستورية، أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، واضعا يده على إنجيل توارثته عائلة بايدن على مدى أكثر من 100 عام.





وتم تغطية متنزه ناشونال مول بنحو 200 ألف علم و56 مصدرا للإضاءة ترمز لسكان الولايات والمناطق الأمريكية، بدلا من احتشاد أنصار الرئيس الجديد لحضور المراسم، بسبب جائحة كورونا.

وغاب عن الحفل الرئيس السابق دونالد ترامب، بعدما أعلن قبل أيام مقاطعته رسمياً لمراسم انتقال السلطة في البلاد.