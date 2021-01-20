حفل تنصيب بايدن.. ابداعات لمصممي الأزياء الأمريكية

حظيت صناعة الأزياء الأمريكية بقدر كبير من الثقة في يوم التنصيب بارتداء الرئيس وقرينته ونائبته ملابس من تصميم مصممين أمريكيين.

وارتدت هاريس زيا من تنفيذ اثنين من المصممين السود: كريستوفر جون روجرز، وسيرجيو هدسون أحد أكثر المصممين السود شهرة اليوم، والذي قاموا بتصميم أزياء السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما وبيونسيه.





وارتدى الرئيس المنتخب بايدن والرجل الثاني، دوغلاس إمهوف، بدلات من تصميم رالف لورين، أشهر المصممين الأمريكيين على مدى أكثر من 40 عامًا.





فيما ارتدت جيل بايدن معطفًا أزرقًا من التويد مع أساور مخملية، وفستانًا مزينًا بكريستال سواروفسكي ولآلئ (بالإضافة إلى قناع وجه مطابق) صممه المصمم ألكسندرا أونيل.



وقال أونيل في رسالة بريد إلكتروني لشبكة سي إن إن: "شرف كبير أن ترتدي السيدة بايدن فستانا من تصميمي اليوم. أشعر بالتواضع لكوني جزءًا صغيرًا من التاريخ الأمريكي".

اختيار بايدن وكذلك هاريس وإيمهوف المصممين الأمريكيين، يعد مؤشرا على العودة إلى نهج أمريكا أولاً لملابس البيت الأبيض التي سادت خلال إدارة أوباما.





وكانت ميلانيا ترامب قد أظهرت تفضيلها للمصممين الأوروبيين المعروفين خلال سنواتها الأربع كسيدة أولى (غادرت البيت الأبيض للمرة الأخيرة هذا الصباح مرتدية سترة شانيل بأزرار، وفستان دولتشي آند غابانا)، على العكس من سلفها ميشيل أوباما، التي غالبًا ما استخدمت منصتها كفرصة لدعم المواهب الأمريكية من المصممين المستقلين بما في ذلك جيسون وو وإيزابيل توليدو وتوم براون ونعيم خان، إلى العلامات التجارية التي يسهل الوصول إليها مثل جيه كرو.