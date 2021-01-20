"الضابط البطل".. تصدى لأنصار ترامب فكرمه بايدن

جرى تكريم الضابط يوجين جودمان، الأربعاء، لشجاعته في التصدي لمثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول، وتم منحه وسام شرف.

ورافق جودمان نائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس، في حفل التنصيب، وتم تكريمه لشجاعته للتصدي لأنصار ترامب في ليلة دامية بواشنطن.



وذكرت صحيفة "نيوزيلند هيرالد" أن يوجين واجه بشجاعة للمتظاهرين الذين شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة لدونالد ترمب، والتي اقتحمت مبنى الكابيتول وتممن من إبعادهم عن قاعة مجلس الشيوخ.





وظهر جودمان، الشرطي الأسود الوحيد، في مقطع مصور تم تداوله على نطاق واسع، وهو يواجه المحتجين الذين حمل بعضهم أعلام الكونفدرالية، ودفعهم بعيدًا عن مجلس الشيوخ، حيث كان المشرعون يجتمعون في عملية التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية.





وقالت المتحدثة باسم الشرطة إن مرافقة جودمان لهاريس في مراسم التنصيب "دور شرفي".

وتوفي خمسة أشخاص في أعمال الشغب، ويُنسب إلى غودمان المساعدة في تجنب إراقة المزيد من الدماء.

وتم عرض تشريع في الكونغرس لمنح جودمان الميدالية الذهبية للكونجرس عن أفعاله. كما تم تعيينه نائب الرقيب بالنيابة ليوم التنصيب.



