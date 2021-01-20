بايدن رئيسيا.. العالم يهنىء والبابا فرنسيس يصلي

فور أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة انهالت التهاني على البيت الأبيض من قادة ودول العالم.

وقال قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أول تعليق له على تنصيب بايدن:"أصلي كي يسدد الله خطى الرئيس بايدن لتعزيز التفاهم والوئام في الولايات المتحدة والعالم".

كما أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن تطلعها "لأن يكون بايدن صديقًا" في البيت الأبيض.

وأضافت أورسولا لايين، في معرض تعليقها على تنصيبه، أن: "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يجب أن يعملا معا لمكافحة التغير المناخي وتخطي أزمة كورونا".

من جهتها، قالت روسيا، في بيان، إنها "تأمل أن تظهر الإدارة الأمريكية الجديدة موقفاً بناء أكثر إزاء الحوار المشترك بين البلدين".

وقالت الخارجية الروسية، في بيان: "نأمل أن يظهر بايدن تعاونًا بناء بشأن اتفاقية نيو ستارت للحد من الترسانة النووية".

كما هنأ الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نظيره الأمريكي جو بايدن بمناسبة تنصيبه رئيسا لأمريكا رقم 46.

وقال نتنياهو إنه:" أتطلع إلى العمل مع الرئيس الأمريكي جو لمواصلة توسيع نطاق السلام بين إسرائيل والعالم العربي، ومواجهة التهديد الذي تمثله إيران.

وأضاف نتنياهو، في بيان تلقته "دوت الخليج الإخبارية": "أهنئ الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس على تنصيبكما التاريخي".



وتابع: "الرئيس بايدن، تسود بيننا صداقة شخصية دافئة منذ عشرات السنين. أتطلع إلى العمل معكم على تعزيز التحالف الإسرائيلي الأمريكي وعلى الاستمرار في توسيع دائرة السلام بين إسرائيل والعالم العربي وعلى التعامل مع التحديات المشتركة وفي مقدمتها التهديد الإيراني".