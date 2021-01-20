موجز دوت الخليج الإخبارية للسيارات..تحالف يشعل سباق "الذاتية" وشاحنات خارقة

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.
اتخذ السباق على السيارات الذاتية القيادة بعداً جديداً مع الإعلان عن تحالف "مايكروسوفت"، و"جنرال موتورز" الأمريكتين.
يعد نظام الدفع الأمامي من أبرز ما يميز السيارات عالية الأداء والخارقة، ويعد ضمن الكماليات المميزة بالفئات المتقدمة للسيارات.
ضمن فئات واجون المتميزة، تنافس ماركة سوبارو اليابانية مجموعة من الموديلات الجديدة في عام 2021، بطرحها للنسخة الأحدث من طراز "أوتباك".
تتوفر حاليا مجموعة من الشاحنات عالية الأداء، التي تتمتع بمحركات قوية وعزم سحب خارق، وبتكلفة زهيدة لا تتجاوز 20,000 ألف دولار
السيارة الرياضية إيجل 580 لعام 2021 يمكنك التعرف على مواصفاتها وإمكانياتها وأيضا العيوب وسعرها المتداول في مصر,.
6 خطوات مبسطة، يمكن اتباعها لإجراء عملية تغيير زيت السيارة دون الحاجة لاصطحابها لورشة مخصصة لذلك
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