رغم تراجع مبيعاتها.. تعرف على حلم "أودي" بأكبر أسواق العالم

تستهدف "أودي" شركة تصنيع السيارات الفاخرة التابعة لمجموعة "فولكسفاجن" الألمانية، بيع مليون سيارة في السوق الصيني عام 2023.

وقال فيرنر أيشهورن رئيس العلامة التجارية لـ "أودي" الألمانية في الصين، الأربعاء، إن شركة صناعة السيارات الألمانية الفاخرة تهدف لبيع مليون سيارة في الصين في 2023 مقابل 726 ألفا في 2020.

وأضاف أيشهورن أن أودي، التي تقوم بصناعة السيارات في أكبر سوق للسيارات في العالم مع مجموعة فاو، ستضيف أيضا المزيد من المنتجات في الصين.

وتنافس أودي، في السوق الصيني، شركتا دايملر وبي.إم.دبليو الألمانيتن أيضا.

أزمة رقائق

ومنتصف الشهر الجاري، أعلنت شركة أودي للسيارات تقليص ساعات الدوام في مصنعيها في انجولشتات ونيكارزولم، بسبب نقص الرقائق الخاصة بأنظمة التحكم الإلكتروني.

ويسري هذا الإجراء في الأسبوع المقبل على ما يصل إلى 10.200 آلاف عامل في المصنعين التابعين لشركة أودي الألمانية لصناعة السيارات حتى نهاية يناير/كانون الثاني الجاري.

كانت مجموعة فولكسفاجن، المالكة لأودي، أعلنت في ديسمبر/كانون الأول الماضي وجود نقص في أشباه الموصلات.

وقالت متحدثة باسم أودي "وها هو (النقص) قد داهمنا الآن".

تراجع المبيعات

ولم تكن المبيعات القياسية في الربع الأخير من عام 2020 كافية لتعويض التراجع الناجم عن أزمة جائحة كورونا لدى "أودي".

وأعلنت الشركة التي تتخذ من مدينة إنجولشتات مقرا لها، أنه في العام الماضي باعت الشركة 1.69 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 8.3% على أساس سنوي.

وازدهرت مبيعات الشركة في الصين بنسبة 5%، لكن النتيجة الإجمالية تراجعت بسبب تباطؤ الطلب في أوروبا والولايات المتحدة، حيث كان تأثير الجائحة على الصحة العامة والاقتصادية أطول.

وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020 باعت أودي أكثر من نصف مليون سيارة، وهو عدد قياسي من المبيعات لم تحققه من قبل في فترة ربع سنوية.

وعلى مدار العام الماضي بأكمله، احتلت أودي المرتبة الثالثة بعد "مرسيدس بنز" التابعة لمجموعة "دايملر" التي باعت 2.16 مليون سيارة و"بي إم دابليو" التي باعت 2.03 مليون سيارة بين أكبر مصنعي السيارات الفاخرة في ألمانيا.