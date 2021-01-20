"الوحش" تحتفي بالرئيس الأمريكي.. تحمل الرقم 46

حملت السيارة الرئاسية المصفحة المعروفة باسم "الوحش" رقم 46، في إشارة إلى جو بايدن الرئيس الأمريكي الـ46 للولايات المتحدة.
أدى الرئيس الأمريكي جو بايدن اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة، وجاء القسم بعدما أدت نائبة الرئيس كامالا هاريس، اليمين الدستورية.
وجاء أداء بايدن اليمين الدستورية، أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، واضعا يده على إنجيل توارثته عائلة بايدن على مدى أكثر من 100 عام.
وشهد بايدن، الأربعاء، عرضا عسكريا لقوات حرس الشرف أمام مبنى الكابيتول الأمريكي، وحضر العرض زوجته جيل بايدن ونائبته كامالا هاريس وزوجها.
وفور انتهاء القوات من الاستعراض العسكري غادر بايدن ونائبته الكابيتول بعد أدائهما اليمين الدستورية.
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