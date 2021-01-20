حديث السياسة والموضة.. أزياء بايدن وزوجته ونائبته

اختارت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس، على غرار جو بايدن، ارتداء أزياء من توقيع مصممين أمريكيين.
وذلك خلال المشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الجديد في البيت الأبيض، عملاً بتقليد قديم في هذا الإطار.
وقد اختار جو بايدن ومعه دوغلاس إيمهوف زوج كامالا هاريس، ارتداء بزتين من تصميم رالف لورين، أشهر رموز الموضة الأمريكية، مع ربطة عنق أرجوانية للرئيس الجديد.
وبات رالف لورين معتادا على التعامل مع كبار الشخصيات في دوائر القرار الأمريكية، فقد ألبس ميلانيا ترامب خلال مراسم تنصيب زوجها دونالد ترامب في كانون الثاني/يناير 2017، مع فستان وسترة قصيرة باللون الأزرق الفاتح.
أما الأمريكية الأولى الجديدة جيل بايدن فقد أطلت بفستان من نسيج التويد ومعطف أزرق من تصميم ألكسندرا أونيل من دار "ماركاريان".
هذه المصممة التي أنشأت دارها في نيويورك سنة 2017، ألبست عددا كبيرا من النجمات بينهن الممثلة لورا ديرن والمغنية ليزو.
وقالت ألكسندرا أونيل لوكالة الأنباء الفرنسية: "إنه لشرف عظيم لي أن ألبس الدكتورة بايدن اليوم. أشهد بتواضع كبير على مشاركتي البسيطة في صنع التاريخ".
أما نائبة الرئيس الجديدة كامالا هاريس فقد اختارت التعاون مع مصممين أمريكيين من ذوي الأصول الأفريقية هما كريستوفر جون روجرز وسيرجيو هادسون.
وقد ارتدت ممثلة كاليفورنيا السابقة في مجلس الشيوخ بزة أرجوانية مؤلفة من فستان طويل ومعطف.
وقدّم كريستوفر جون روجرز أول عروضه في أسبوع الموضة في نيويورك في أيلول/سبتمبر 2019، وهو لفت الأنظار بأزيائه الملونة.
وخلال ولايتي باراك أوباما الرئاسيتين، دأبت السيدة الأولى ميشال أوباما أيضا على تشجيع المصممين الأمريكيين المتحدرين من مشارب متنوعة من خلال ارتداء أزياء من توقيعهم، أكثر من أي مسؤول آخر قبلا.
أما ميلانيا ترامب، ورغم ظهورها في حفل تنصيب زوجها بأزياء من توقيع مصمم أمريكي، ركزت في أكثر إطلالاتها اللاحقة على المصممين الأوروبيين خصوصا دور الموضة الإيطالية من أمثال "دولتشه أند غابانا" و"غوتشي" و"برادا".
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