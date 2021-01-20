أين يقيم نائب الرئيس الأمريكي وكم راتبه؟

عادة ما تتجه الأنظار إلى البيت الأبيض حيث يقيم الرئيس الأمريكي وعائلته، لكن الكثيرين لا يعلمون مقر إقامة نائب الرئيس.

وأعدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، تقريرا حول مقر إقامة نائب الرئيس الأمريكي وأبرز مهامه، بل وراتبه أيضا.



وأشار التقرير إلى أن نائب الرئيس الأمريكي يعيش مع عائلته منذ أيام النائب والتر مونديل، الذي كان نائبا للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر (1977-1981)، في "المبنى رقم واحد" بمجمع "المرصد البحري الأمريكي".

وتم بناء المنزل، الواقع في شمال غرب واشنطن العاصمة، عام 1893 مقابل بتكلفة بلغت 20000 دولار (أي ما يعادل حوالي 569000 دولار)، ويقع على بعد 4 كليو متر من البيت الأبيض.

وكان المبنى موطنًا لعائلات نواب الرؤساء الأمريكيين على التوالي من مونديل وجورج دبليو بوش ودان كويل وآل جور وديك تشيني وجو بايدن، وصولا إلى مايك بنس، النائب السابق لدونالد ترامب.





وتم بناء المنزل على طراز "الملكة آن" الذي كان شائعًا في أواخر القرن التاسع عشر، وهو عبارة عن عقار من ثلاثة طوابق.

وفي الطابق الأول يوجد غرفة طعام وغرفة حديقة وغرفة معيشة وصالات ومطبخ وقاعة استقبال وغرفة جلوس وشرفة.

ويوجد غرفة نوم وجناح رئيسي ومكتب في الطابق الثاني، فيما يضم الدور الأخير أربع غرف نوم ويقع المطبخ الرئيسي في الطابق السفلي.

أبرز مهام نائب الرئيس بأمريكا؟

يجب أن يكون نائب الرئيس مستعدًا لتولي رئاسة البلاد في حال لم يتمكن الرئيس من القيام بواجباته، في حال موت الرئيس أو استقالته أو إصابته بعجز مؤقت.

وقد تولى نائب الرئيس السابق ديك تشيني، سلطات الرئاسة عندما خضع الرئيس جورج دبليو بوش لفحص القولون بالمنظار عام 2002. ويتم انتخاب نائب الرئيس مع الرئيس من قبل الهيئة الانتخابية.

نائب الرئيس هو رئيس مجلس الشيوخ ويتمتع بالقول الفصل، حال تعادل الأصوات داخل المجلس 50-50.

كما أن دوره يعتمد في الواقع على نهج الرئيس، يمكن تكليف بعض نواب الرئيس ببعض المسؤوليات في مجال السياسة الخاصة.

ما هو راتب نائب الرئيس؟

يُعتقد أن راتب نائب الرئيس يقارب 235 ألف دولار سنويا، فيما تؤكد رواية أخرى أن راتبه هو 400000 دولار.

كما يحصل نائب الرئيس الأمريكي على بدلات خاضعه للضريبة تبلغ قيمتها نجو 10 آلاف دولار أمريكي .

وفي وقت سابق الأربعاء، أدت كامالا هاريس، اليمين الدستورية كنائبة للرئيس الأمريكي جو بايدن.

وبأداء اليمين الدستورية تكون هاريس أول امرأة تتولى منصب نائب الرئيس في الولايات المتحدة.

وسبق حفل تنصيبها أن قالت كامالا هاريس، الأربعاء، إن عهدا جديدا يبدأ اليوم في أمريكا"، مضيفة أنه :" بلادنا على مسار جديد إلى الأمام".