موجز دوت الخليج الإخبارية الاقتصادي.. بايدن ينعش الأسوق ومأساة حصاد أردوغان

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال الاقتصاد على مدار الساعة، وتقدم أهم الأخبار بالقطاع على الصعيدين العربي والدولي.

حلقت الأسهم الأوروبية، ختام جلسة الأربعاء، بينما يتطلع المستثمرون إلى خطة تحفيز أمريكية ضخمة مع تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.

ارتفعت الأسهم الأمريكية لتقترب من مستويات قياسية في بداية تداولات الأربعاء، مع استعداد جو بايدن لتولي مهام رئاسة الولايات المتحدة.

فيما يعتبر أخر قرارات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، استثني الألومنيوم الإماراتي من رسوم جمركية تبلغ 10%.

يمكن أن تكلف حفلات التنصيب لمنصب الرئيس في الولايات المتحدة بين 100 إلى 200 مليون دولار أمريكي، لكن من يدفع الفاتورة؟



كشفت بيانات رسمية تركية عن ارتفاع معدلات الانتحار لدوافع اقتصادية في عهد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بشكل كبير.

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، تحقيق أرباح صافية قدرها 901 مليون درهم.

توقع الأمير خالد بن الوليد بن طلال مستقبلا مشرقا للتكنولوجيا الغذائية في السعودية والإمارات.

استعرضت الدورة الثالثة من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، خطوات دعم التعافي الاقتصادي وإعادة بناء الاقتصادات العالمية عبر نهج مستدام.

تراجعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات مساء الأربعاء، على نحو طفيف بعد قفزة كبيرة صباحا بفعل الارتفاع العالمي في أسعار المعدن الأصفر.

عززت أسواق المال الإماراتية من مسيرة صعودها لليوم الثالث، رغم عمليات جني الأرباح الطبيعية التي تعرضت لها مع بداية جلسة الأربعاء.

قفزت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، لتتجاوز 56 دولارا للبرميل، بدعم من تنصيب مرتقب للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.