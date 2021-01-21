بأمر "تويتر".. منع سفارة الصين في واشنطن من "التغريد"

أغلقت شركة تويتر حساب السفارة الصينية في الولايات المتحدة بسبب تغريدة دافعت عن سياسات بكين في منطقة شينجيانغ.
واعتبرت منصة التواصل الاجتماعي الأمريكية التغريدة الصينية تنتهك سياستها المناهضة "لتجريد الناس من الإنسانية".
وحذفت تويتر التغريدة ووضعت مكانها علامة تشير إلى أنها لم تعد متوفرة. وبرغم أن تويتر تخفي التغريدات التي تنتهك سياساتها، تطلب من أصحاب الحسابات حذف هذه التغريدات.
ولم ينشر حساب السفارة الصينية أي تغريدات جديدة منذ التاسع من يناير /كانون الثاني الجاري.
وجاءت الخطوة بعد يوم من اتهام إدارة الرئيس دونالد ترامب، في ساعاتها الأخيرة، الصين بارتكاب إبادة جماعية في شينجيانغ، وهو أمر أيدته إدارة بايدن.
ولم ترد إدارة بايدن على طلب التعقيب.
وقال متحدث باسم تويتر الخميس: "اتخذنا إجراء بشأن التغريدة التي أشرت إليها لانتهاكها سياستنا المناهضة لتجريد الناس من الإنسانية".
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