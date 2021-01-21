ملك المغرب يبحث مع وزير الخارجية الإماراتي تعزيز التعاون المشترك

بحثت الإمارات والمغرب، العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل المغربي الملك محمد السادس للشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي.

ونقل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى ملك المغرب رسالة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

كما تم استعراض الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونقل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان للعاهل المغربي تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياتهم للمملكة المغربية الشقيقة بمزيد من التقدم والنماء.

من جانبه، حمّل الملك محمد السادس تحياته إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان و الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، متمنيا لدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن الإمارات والمغرب وقيادتهما، يجمعهما روابط أخوة وثيقة وحرص مستمر على دفع آفاق التعاون في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

كما أشاد بالدور القيادي للملك محمد السادس وحرصه المستمر على تعزيز روابط الأخوة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.