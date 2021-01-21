لماذا سقطت بيتكوين مع تنصيب بايدن؟.. عودة الأصول التقليدية

هوى سعر عملية بيتكوين الرقمية المشفرة بنحو 1000 دولار خلال تعاملات آخر 24 ساعة، وهي الساعات التي شهدت تنصيب جو بايدن رئيسا لأمريكا.

وافتتحت بيتكوين التعاملات على سعر 35.54 ألف دولار قبل أن تتراجع بأكثر من 2.4% إلى حدود 34.60 ألف دولار حتى كتابة هذا التقرير.

وبذلك تبتعد العملة المشفرة عن المستويات القياسية الذي حققتها قبل أسبوعين حيث لامست مستوى 42 ألف دولار.

21 مليار دولار خسائر

بهذا التراجع، خسر إجمالي المتعاملين في بيتكوين قرابة 21 مليار دولار هي القيمة السوقية للعملة التي تدهورت في الساعات الأخيرة.

وبدأت بيتكوين تعاملات آخر 24 ساعة عند قيمة سوقية بنحو 665 مليار دولار قبل أن تهوي إلى نحو 41 مليار دولار لحظة كتابة التقرير.

وكانت القيمة السوقية للعملات المشفرة بشكل عام قد تخطت حاجز التريليون دولار في وقت الطفرة التي شهدتها قبل أسبوعين.

عودة الأصول التقليدية

وكانت الأصول التقليدية كالأسهم والذهب والنفط قد قفزت بالأمس مع وصول بايدن إلى البيت الأبيض، لكن الدولار سار في الطريق العكسي.

وأغلقت الأسهم الأمريكية عند مستويات قياسية مرتفعة أمس الأربعاء، حيث قفز المؤشر داو جونز الصناعي 257.86 نقطة بما يعادل 0.83% وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 1.39% وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 1.97%.

وفي أوروبا، أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.7%، بعد أن تلقى بعض الدعم الإضافي من صعود السوق الأمريكية إلى مستويات قياسية.

وفي اليابان، صعد المؤشر القياسي نيكي 0.66% إلى 28710.41 نقطة في حين زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.46% إلى 1858.10 نقطة.

أما مؤشر الدولار فقد تراجع اليوم 0.2% إلى 90.268، منخفضا لليوم الثالث.

وارتفع النفط أمس، حيث زاد خام برنت إلى 56.08 دولار للبرميل وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعا إلى 53.24 دولار للبرميل.

أما أسعار الذهب فقد زادت أمس 1%.

التفاؤل ببايدن

وتتزايد توقعات المستثمرين بأن تطلق إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحفيزا اقتصاديا ضخما لتخفيف تداعيات الجائحة بما سيرفع الطلب على الوقود والنفط تباعا، والذهب للتحوط من التضخم.