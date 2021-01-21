سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 21 يناير 2021.. الليرة تحت ضغط

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية لليوم الخامس على التوالي، خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس بالسوق السوداء.

وسجل سعر الدولار خلال التعاملات، 2910 ليرة للشراء، و2928 ليرة للبيع، مقابل 2900 ليرة للشراء، و2925 ليرة للبيع، الأربعاء.

ويتغير متوسط سعر الدولار مقابل الليرة، في السوق السوداء، حسب العرض والطلب، والنطاق الجغرافي بالمحافظات الرئيسية "دمشق وحلب وإدلب ومنبج" بفوارق تصل إلى نحو 100 ليرة.

واستقر سعر الدولار في تعاملات البنوك الرسمية عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع.

ويمر الاقتصاد السوري بأزمة مالية طاحنة وسط قرارات حكومية بزيادة في أسعار المحروقات، ترافقه ضغوط على قطاع الصادرات للخارج، وهبوط مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.

وكشفت دراسة حديثة عن ارتفاع نسبة الفقر في سوريا إلى نحو 86% بنهاية 2019.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر صرف اليورو لدى السوق السوداء 3519 ليرة للشراء، و3558 ليرة للبيع، مقابل 3513 ليرة للشراء، و3549 ليرة للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني 3943 ليرة للشراء، و3989 ليرة للبيع، مقابل نحو 3937 ليرة للشراء، و و3981 ليرة للبيع الأربعاء.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي 774 ليرة للشراء، و785 ليرة للبيع، مقابل، 771 ليرة للشراء، و781 ليرة للبيع، أمس.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 790 ليرة للشراء، و799 ليرة للبيع، مقابل 787 ليرة للشراء، و796 ليرة للبيع، أمس.

وسجل سعر الدينار الكويتي 9565 ليرة للشراء، و9674 ليرة للبيع، مقابل 9558 ليرة للشراء، و9665 ليرة للبيع.