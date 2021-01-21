بكين تعاقب مسؤولي إدارة ترامب وتنشد "الوحدة" مع بايدن

هنّأت بكين، الخميس، جو بايدن على تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، داعية إلى "الوحدة" في العلاقات بين البلدين.

وتدهورت العلاقات الصينية الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي شنّ حرباً تجارية وتكنولوجية على العملاق الآسيوي.

وتعليقا على العقوبات الصينية، قالت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي في إدارة بايدن، إن "تحرك الصين لفرض عقوبات على مسؤولين سابقين في إدارة ترامب كان غير مثمر وحثت الأمريكيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على إدانة هذا الإجراء".

وكانت الصين أعلنت، الأربعاء، فرض عقوبات على وزير الخارجية المنتهية ولايته مايك بومبيو و27 من كبار المسؤولين الآخرين في عهد ترامب.

واتهمت وزارة الخارجية الصينية بومبيو والآخرين بـ"تخطيط وترويج وتنفيذ تحركات تدخلت في شؤونها الداخلية".

ومنعت الصين المسؤولين السابقين وأفراد أسرهم المباشرين من دخول الصين، وفرضت قيودا على الشركات المرتبطة بهم فيما يتعلق بإبرام تعاملات في البلاد.