انطلاق رحلة البحث عن الذهب المصري.. هؤلاء ينقبون

وقعت مصر 5 عقود للبحث والتنقيب عن الذهب لشركات كندية ومصرية وذلك في 13 قطاعاً، تعد باكورة عقود البحث والتنقيب عن الذهب.

وتقدر إجمالي استثمارات العقود الـ5 بنحو 13 مليون دولار، وذلك في 13 قطاعاً، تعد باكورة عقود البحث والتنقيب عن الذهب التي أسفرت عنها المزايدة العالمية الأولى لعام 2020 والتب طرحتها مصر وتم الإعلان عن نتيجتها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

شملت العقود التي جرى توقيعها 3 مع شركة لوتس جولد الكندية، إحدى الشركات العالمية العاملة في مجال التنقيب عن الذهب، وذلك في 11 قطاعا بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 9 ملايين دولار.

وشملت العقود أيضا عقدا لشركة ميداف المصرية للتعدين والصناعة للبحث في قطاع واحد باستثمارات 3 ملايين دولار، علاوة على عقد مع شركة إبداع فورجولد المصرية للبحث في قطاع واحد بإجمالي استثمارات يقدر بحوالي مليون دولار.

وأوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول المصري، أن توقيع باكورة عقود البحث عن الذهب يمثل ترجمة فعلية للتعديلات على تشريعات ونظم الاستثمار التعديني، وهو ما انعكس إيجابا على مناخ الاستثمار في هذا القطاع، وساعد على وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي في البحث عن الذهب، وجذب عدد وافر من شركات التعدين العالمية والمصرية.

وأكد الملا أن مصر حريصة على تقديم الدعم الكامل لاستثمارات التعدين من خلال سرعة تذليل التحديات وإنهاء الإجراءات بما يضمن تحقيق أفضل النتائج والعوائد للجانبين من هذه الاستثمارات، لافتا إلى أن إقبال شركات مصرية على الاستثمار في مجال البحث عن الذهب هو إضافة مهمة تثري النشاط التعديني وتعزز من دور رأس المال الوطني في هذا المجال الحيوي.

أضاف أنه سيتم توقيع باقي العقود تباعا خلال الفترة القريبة المقبلة مع باقي الشركات الفائزة بالمزايدة.

حضر التوقيع المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والجيولوجي أسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية وممثلو الشركات الفائزة.

كانت مصر سنّت في 2019 قانونا جديدا للتعدين، في مسعى لتشجيع أعمال التنقيب عن المعادن وإنتاجها.