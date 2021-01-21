تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 21 يناير 2021

ارتفع متوسط سعر اليورو، مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 21 يناير 2021، خلال تعاملات البنوك وشركات الصرافة.

ووفق مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على أسعار اليورو في 23 بنكا، ارتفع متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري، في البنوك لنحو 18.98 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع.

بينما انخفض متوسط سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي، قرشا واحدا إلى نحو 18.97 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.03 جنيه للشراء، في بنك التعمير والإسكان، فيما جاء أعلى سعر لبيع اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.23 جنيه في بنك البركة.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، سجل سعر اليورو، نحو 18.91 جنيه للشراء و19.16 للبيع.

مؤشرات إيجابية

وتمكنت البنوك المصرية من مضاعفة حيازتها الدولارية خارج مصر بنسبة 100% خلال 2020، وقفزت من 10 مليارات دولار في أبريل/نيسان الماضي إلى أكثر من 20 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2020.

وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسجلا أكثر من 40 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 850 مليون دولار.

ووفقا لبيانات رسمية، تقلص العجز الكلي للميزانية المصرية إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021 مقابل 4.1% قبل عام.

أسعار الدولار والإسترليني

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار على موقع البنك المركزي المصري، إلى نحو نحو 15.6781 جنيه للشراء، و15.7781 جنيه للبيع، مقابل 15.6575 جنيه للشراء، و15.7575 جنيه للبيع.

كما زاد متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى نحو 21.43 جنيه للشراء، و21.58 جنيه للبيع، مقابل 21.31 جنيه للشراء، و21.44 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدينار والدرهم

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى المركزي المصري، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط الدرهم الإماراتي عند مستوى، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط الدينار الكويتي إلى نحو 51.72 جنيه للشراء، و52.13 جنيه للبيع، مقابل 51.61 جنيه للشراء، ونحو 52.02 جنيه للبيع.

تقليص عجز الميزان التجاري

ونجحت مصر في تقليص عجز الميزان التجاري بنسبة كبيرة خلال العام الماضي، رغم تداعيات جائحة كورونا.

وقالت وزارة التجارة والصناعة المصرية، الثلاثاء، إن عجز الميزان التجاري هبط بنحو 17% على أساس سنوي في 2020 إلى 38.291 مليار دولار.

وأضافت الوزارة أن الصادرات غير البترولية انخفضت 1% إلى 25.295 مليار دولار في 2020، في حين تراجعت الواردات 12% إلى 63.587 مليار دولار.