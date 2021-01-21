11 مليار ليرة لإنشاء سجون جديدة في تركيا

كشفت وسائل إعلام تركية عن اتجاه النظام التركي لتشييد سجون جديدة بميزانية تتجاوز 11 مليار ليرة اعتبارًا من 2021.

ونقلت صحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، الخميس، عن مصدر لم تسمه أنه وفق البرنامج الاستثماري لعام 2021 الذي نشرته الرئاسة التركية، فإن المبلغ المرصود لتشييد السجون الجديدة هو 11 مليارا و104 مليون ليرة

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة التركية كانت قد بدأت العام الماضي في تشييد 6 سجون جديدة، وتعتزم البدء في بناء سجنين منفصلين آخرين هذا العام، بولايتي "موغلا" و"توقات" على مساحة تبلغ 124 ألفا و617 مترًا مربعًا وسيتم الانتهاء منهما في عام 2024.

ولفتت إلى أن حجم المنطقة المغلقة للسجون قيد الإنشاء تجاوزت 5.3 مليون متر مربع، مشيرة إلى أنه وفقًا للبرنامج الاستثماري للعام الجاري، تم بحلول نهاية 2020، تحويل 4 مليارات و449 مليون ليرة إلى سجون بنيت في 42 ولاية مختلفة.

كما ستحول الحكومة 2 مليار و 246 مليون ليرة من ميزانية الدولة حتى نهاية العام الحالي للإسراع في بناء هذه السجون واستكمال بعضها، وفق المصدر نفسه.

كما تضمن البرنامج إنفاق 219 مليون ليرة هذا العام على 6 سجون، من المتوقع أن تتكلف مليارًا و667 مليون ليرة إجمالاً.

وقالت الصحيفة إنه "على الرغم من أن الحكومة لم تفِ بكثير من الوعود التي وعدت بها الناخبين قبل انتخابات 2018 التشريعية، فإنها تبذل أقصى سرعة لديها لتشييد السجون التي تعد من بين الاستثمارات المهمة للنظام".

وأفادت بأن "النظام حريص على تشييد سجون جديدة لا داعي لها، رغم أن جزءا كبيرا من السجون شاغرة بعد قانون العفو العام الذي تم إقراره العام الماضي، وأخلي بموجبه سبيل عدد من المسجونين باستثناء المعتقلين السياسيين".

وأنشأت خلال السنوات الخمس الماضية، 94 مؤسسة عقابية (سجون)، ليبلغ عددها الإجمالي حتى 8 أكتوبر/تشرين أول الماضي 355 سجنًا.

ورفعت الحكومة التركية نصيب قطاع السجون في الموازنة العامة إلى نحو 7 مليارات ليرة (997 مليون دولار)، لتتفوق بذلك على الموازنات المخصصة لوزارات البيئة والصناعة والطاقة رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

جاء ذلك بحسب ما ذكره في أغسطس/آب الماضي، وزير العدل التركي، عبد الحميد جول، في رد منه على استجواب قدمه، سزغين طارنري قولو، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية.

وكانت غمزة آق قوش إيلجازدي، نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزب المعارضة التركية، كشفت في وقت سابق عن تخطي عدد نزلاء السجون في تركيا عدد سكان 27 ولاية بالبلاد.