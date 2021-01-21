عجلة "عين القاهرة".. الأكبر بأفريقيا لجذب 2.5 مليون سائح سنويا

تستثمر شركة سياحة مصرية 32 مليون دولار لتشييد عجلة "عين القاهرة"، لتكون الأكبر في أفريقيا، بمساحة 20 ألف متر مربع، وبارتفاع 120 مترا.

وقال أحمد متولي، رئيس مجلس إدارة شركة هاواي للسياحة والاستثمار، الخميس، إن الشركة ستستثمر 500 مليون جنيه (31.9 مليون دولار) لتشييد عجلة "عين القاهرة".

وأضاف متولي، خلال مؤتمر صحفي، أن المشروع سيمول ذاتيا بنسبة 50%، والباقي بتمويل بنكي، على أن يُنفذ خلال عامين، ويستهدف جذب 2.5 مليون زائر سنويا.

وتقام العجلة الدوارة على مساحة 20 ألف متر مربع وبارتفاع 120 مترا.

وإليك أبرز المعلومات عن Cairo Eye:

- أول عجلة ترفيهية وسياحية دوارة في القاهرة

- تقع على ضفاف نهر النيل في قلب العاصمة بالقرب من كافة المزارات والمناطق السياحية الرئيسية

- ستتيح مشاهدة المدينة لمسافة 50 كيلومترا ورؤية كافة المعالم البارزة المحيطة حولها

- الأكبر في أفريقيا وخامس أكبر عجلة حول العالم بعد لندن ودبي ولاس فيجاس وسنغافورة

- تحتوي على 48 كابينة بسعة 6-8 زائرين، لكل كابينة بطاقة استيعابية 2 مليون و500 ألف زائر سنويًا



دعم جديد للسياحة

ومن ناحية أخرى، بدأت الحكومة المصرية، الخميس، تطبيق التخفيضات الإضافية على سعر الوقود الخاص بقطاع الطيران لتصل إلى 15 سنتا للجالون الواحد.

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري إن هذه المبادرة الجديدة تهدف إلى دعم قطاع السياحة وتحفيز الطيران والمساهمة في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد على هذين القطاعين الحيويين.

إيرادات السياحة المصرية

وهوت إيرادات السياحة في مصر بأكثر من 69% خلال العام الماضي، لتهبط إلى حوالي 4 مليارات دولار، بالمقارنة مع ما يزيد على 13 مليار دولار في عام 2019.

وقال خالد العناني وزير السياحة والآثار المصري، مطلع الشهر الجاري، إن إيرادات السياحة بلغت حوالي 4 مليارات دولار خلال العام الماضي.

وأوضح أن إيرادات السياحة في 2020، تراجعت من 13.03 مليار في العام السابق، وسط جائحة كوفيد-19، مشيرا إلى أن عدد السياح بمصر بلغ 3.5 مليون سائح في 2020، مقارنة مع 13.1 مليون في 2019.

أضاف: "شهدنا عاما رائعا في 2019 من حيث الأعداد والإيرادات، وأيضا أول شهرين في 2020، وكانت الأعداد والإيرادات أعلى بنحو 8% خلال تلك الشهور الـ14، حيث زار البلاد 2.4 مليون سائح حينها".

وأكد العناني "الهدف حاليا ليس قياس عدد السائحين لكن أن يقال إن مصر وجهة سياحية آمنة وسط أزمة كورونا".

وكان أكبر عدد للسائحين سجلته مصر في العام 2010، قبل يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك، عندما زارها 14.7 مليون سائح وبلغت الإيرادات 12.5 مليار دولار.