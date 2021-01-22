مقتل 6 من عناصر الشرطة الأفغانية على يد طالبان

قتل 6 أفراد من قوة الشرطة الأفغانية وأصيب 3 آخرون في هجوم شنته حركة طالبان بإقليم نمروز جنوب غرب أفغانستان.

وذكر قائد شرطة الإقليم، الكولونيل عبد الوهاب بالاكارزاي، حسب قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية، الجمعة، أن الهجوم استهدف مركز شرطة تابع لهم بمنطقة "خشرود" بإقليم نمروز.



وأضاف أن طالبان تكبدت أيضا ضحايا في الهجوم، موضحا أن الهجوم نفذه عشرات من مقاتلي الحركة على مركز شرطة الليلة الماضية.

يأتي الهجوم وسط تصاعد أعمال العنف بمختلف أنحاء البلاد، وذلك أيضا مع بدء جهود سلام بين مفاوضين من الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة.

ومؤخرا، تعرضت المنطقة إلى غارة جوية قتل خلالها 12 مدنيا، على الأقل، فيما تحدث مسؤول بأن الغارة الجوية وقعت في قرية "مونازاري" بمنطقة "خشرود" بالإقليم، مشيرا إلى أنه "تم استهداف طالبان أيضا، لكن لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا بعد في صفوف الحركة".