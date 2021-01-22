سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 22 يناير 2021

استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 21 يناير 2021 في البنوك وشركات الصرافة.

والجمعة والسبت عطلة رسمية للبنوك المصرية.

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ووفق مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا، استقر متوسط سعر الدولار، في البنوك إلى 15.67 جنيه للشراء، و 15.78 جنيه للبيع.

وتشهد سوق الصرف في مصر حالة من الاستقرار في ظل توافر العملات الأجنبية، وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري رغم جائحة كورونا.

كما استقر متوسط سعر صرف الدولار على موقع البنك المركزي المصري، عند نحو 15.67 جنيه للشراء، و 15.77 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه أعلى سعر عند 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في 23 بنكا منها، التجاري الدولي، والعقاري المصري العربي، والكويت الوطني، والإمارات دبي الوطني، والمشرق، والأهلي المتحد، والمصري الخليجي، والتعمير والإسكان.

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عند نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.

فيما جاء أقل سعر للدولار عند 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع، في بنك عودة فقط.

5 عقود للتنقيب عن الذهب

وقعت مصر 5 عقود للبحث والتنقيب عن الذهب لشركات كندية ومصرية وذلك في 13 قطاعاً، تعد باكورة عقود البحث والتنقيب عن الذهب.

وتقدر إجمالي استثمارات العقود الـ5 بنحو 13 مليون دولار، وذلك في 13 قطاعاً، تعد باكورة عقود البحث والتنقيب عن الذهب التي أسفرت عنها المزايدة العالمية الأولى لعام 2020 والتي طرحتها مصر وتم الإعلان عن نتيجتها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وشملت العقود التي جرى توقيعها 3 مع شركة لوتس جولد الكندية، إحدى الشركات العالمية العاملة في مجال التنقيب عن الذهب، وذلك في 11 قطاعا بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 9 ملايين دولار.

وشملت العقود أيضا عقدا لشركة ميداف المصرية للتعدين والصناعة للبحث في قطاع واحد باستثمارات 3 ملايين دولار، علاوة على عقد مع شركة ابداع فورجولد المصرية للبحث في قطاع واحد بإجمالي استثمارات يقدر بحوالي مليون دولار.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي، إلى نحو 19.04 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.97 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع.

فيما زاد متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى نحو 21.52 جنيه للشراء، و21.67 جنيه للبيع، مقابل 21.43 جنيه للشراء، و 21.58 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدينار والدرهم

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى المركزي المصري، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط الدرهم الإماراتي عند مستوى، 4.26 جنيه للشراء، و 4.29 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط الدينار الكويتي إلى 51.73 جنيه للشراء، و 52.15 جنيه للبيع، مقابل 51.72 جنيه للشراء، ونحو 52.13 جنيه للبيع.

"أبوظبي الأول" يستحوذ على بنك عوده

والأربعاء، أعلن بنك أبوظبي الأول وبنك عوده، توقيع الاتفاقية النهائية لعملية استحواذ أبوظبي الأول على 100% من رأسمال بنك عوده مصر.

جاءت اتفاقية الاستحواذ، عقب استكمال عملية معمقة لتدقيق المعطيات والفحص النافي للجهالة الذي أجراه بنك أبوظبي الأول على أعمال بنك عوده مصر، وفقا للتشريعات السارية، وذلك بعد الحصول على الموافقة المبدئية المطلوبة من البنك المركزي المصري.

ومن المتوقّع استكمال عملية الاستحواذ خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد استيفاء عدة شروط شائعة لمثل هذه العملية؛ منها الحصول على الموافقات النهائية من البنك والمصرفين المركزيين والجهات التنظيمية والرقابية اللازمة، في الإمارات ومصر.