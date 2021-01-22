أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 22 يناير 2021

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة، على نحو طفيف، بالرغم من تراجع أسعار المعدن عالميا بفعل موجة بيع لجني الأرباح.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية إلى 225.34 ريال (60.09 دولار)، أما جرام الذهب عيار 22 فسجل 206.56 ريال (55.08 دولار).



وبلغ سعر الجرام عيار 21 نحو 197.17 ريال (52.58 دولار)، وجرام الذهب عيار 18 بلغ 169 ريالا (45.07 دولار).

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وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 131.45 ريال (35.05 دولار).

تراجع الأسعار عالميا

تراجعت أسعار الذهب، ختام تعاملات الخميس، عن أعلى مستوى في أسبوعين، بعد عمليات بيع لجني الأرباح.

وعمد المستثمرون إلى البيع لجني الأرباح بعد ارتفاع في الجلسة السابقة، في حين حدت التوقعات لمزيد من التحفيز ونزول الدولار من الخسائر.

وحسب رويترز، بحلول الساعة 17:42 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1864.09 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوياته منذ 8 يناير/كانون الثاني الجاري عند 1874.86 دولار في وقت سابق من الجلسة.



كان الذهب صعد 1.7% يوم الأربعاء.

وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1862.80 دولار للأوقية.

الدولار يتراجع

من ناحية أخرى، تراجع الدولار إلى قاع أسبوع مقابل العملات المنافسة، مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة للمستثمرين حائزي العملات الأخرى.



وقال ديفيد ميجير، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "لا يعدو الأمر بعض جني الأرباح الطفيف بعد موجة الصعود في الآونة الأخيرة توقعا لمزيد من التحفيز من إدارة بايدن".



وتابع:"لكن، فرص زيادة التحفيز وتراجع الدولار تواصل دعم الذهب إذا وسعنا نطاق الرؤية".

وأدى جو بايدن اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة، يوم الأربعاء، فيما تركز الأسواق على حزمته المقترحة لتحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار، والتي تستلزم الموافقة من كونجرس منقسم.

ويُعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم الذي قد ينتج عن إجراءات التحفيز لتخفيف تداعيات جائحة كورونا.