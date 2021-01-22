سعر الدولار في سوريا اليوم الجمعة 22 يناير 2021

تراجع سعر صرف الدولار في سوريا، خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة 22 يناير 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وبلغ سعر الدولار في سوريا، خلال مستهل تعاملات الجمعة، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 2900 ليرة للشراء، و2920 ليرة للبيع، مقابل 2910 ليرات للشراء، و2928 ليرة للبيع، في ختام تعاملات أمس الخميس.

ويتغير متوسط سعر الدولار مقابل الليرة، في السوق السوداء، حسب العرض والطلب، والنطاق الجغرافي بالمحافظات الرئيسية "دمشق وحلب وإدلب ومنبج" بفوارق تصل إلى نحو 100 ليرة.

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واستقر سعر الدولار في تعاملات البنوك الرسمية عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع.



ويمر الاقتصاد السوري بأزمة مالية طاحنة وسط قرارات حكومية بزيادة في أسعار المحروقات، ترافقه ضغوط على قطاع الصادرات للخارج، وهبوط مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.

وكشفت دراسة حديثة عن ارتفاع نسبة الفقر في سوريا إلى نحو 86% بنهاية 2019.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر صرف اليورو لدى السوق السوداء 3521 ليرة للشراء، و3551 ليرة للبيع، مقابل 3519 ليرة للشراء، و3558 ليرة للبيع، في ختام تعاملات أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني 3972 ليرة للشراء، و4009 ليرات للبيع، مقابل 3943 ليرة للشراء، و3989 ليرة للبيع، أمس الخميس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي 771 ليرة للشراء، و779 ليرة للبيع، مقابل 774 ليرة للشراء، و785 ليرة للبيع، عند إغلاق تعاملات أمس الخميس.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 787 ليرة للشراء، و795 ليرة للبيع، مقابل 790 ليرة للشراء، و799 ليرة للبيع، أمس الخميس.

وسجل سعر الدينار الكويتي 9567 ليرة للشراء، و9658 ليرة للبيع، مقابل 9565 ليرة للشراء، و9674 ليرة للبيع، في ختام تعاملات أمس الخميس.