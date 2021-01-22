"الذئاب الرمادية" و"رابعة".. دليل إدانة أردوغان بتسييس الجيش

قدم معارض تركي صورة لجندي يرفع شعارا "الذئاب الرمادية ورابعة" كدليل على تحول الجيش لمليشيا موالية للنظام.

والذئاب الرمادية تنظيم متطرف يتبع أردوغان وتنتشر عناصره في أوروبا، فيما شعار "رابعة العدوية" يعود لتنظيم الإخوان الإرهابي في مصر ويشير لعملية أمنية لفض اعتصام مسلح للجماعة شرقي القاهرة في عام 2013.

وفي مؤتمر صحفي قال المعارض التركي أنغين آلطاي، نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة إن "الجميع بداية من رؤساء الجامعات حتى الجنود بالجيش باتوا عناصر مسلحة لحزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان"، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت".

وكان آلطاي يرد على اتهام وجهه أردوغان له، الخميس، قائلا إن النائب "ينتمي لمليشيات إرهابية شأنها الهجوم على حكام وعساكر وشرطة ومعلمي تركيا".

وحرص المعارض خلال رده على أردوغان في مؤتمر صحفي على حمل صورة في يده بها جندي يشير بعلامة رابعة، وبأخرى يلوح بعلامة الذئاب الرمادية القومية.

وأضاف قائلا "ليس من الصحيح الزج بالجيش في الحياة السياسية ليكون عناصر مسلحة لحزب سياسي، فهنا لسنا في جمهورية الموز".

وأشار إلى أن أردوغان "يريد من كافة قيادات الجيش أن يدينوا له بالولاء لا للدولة التركية، فالجنود يجب أن يكونوا حماة الوطن، لا مسلحين لحزب سياسي"





وأردف ألطاي قائلا "أطلقنا على الجندي اسم مناضل. الجندي هو مناضل الأمة، ولكن صورة الجندي في قلب أردوغان هو من يرفع بيده علامة رابعة وباليد الأخرى يرفع علامة الذئاب الرمادية".

وفي رد منه على زعم أردوغان بأن "الشعب يقف معنا، ويدعمنا أكثر من أي حزب"، قال ألطاي "إن كان هذا صحيحًا ماذا قدمت أنت لهذا الشعب، لقد أدرت له ظهرك، وتعيش منقطعًا عنه في قصرك".

وزاد قائلا "إذهب وتحسس أوضاع الناس على أرض الواقع، الناس يطالبون بالخبز، وأنت في وادٍ آخر تتحدث عن مسألة الحجاب، عاطلون عن العمل، وأن تتحدث عن مزاعم انقلابات، يطلبون الطعام وأنت تتحدث عن التحرش".