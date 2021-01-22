في دولة القانون.. أمر بتوقيف 4 مقيمين عرب أساؤوا لآسيويين بالإمارات

أصدرت نيابة جرائم تقنية المعلومات في الإمارات أمرا بضبط وإحضار 4 متهمين من جنسيات عربية أساؤوا لأبناء جالية آسيوية.
وباشرت التحقيقات مع المتهمين، وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق وذلك بناء على التقرير الذي عرضه مكتب التحقيقات الاتحادي التابع للنائب العام الإماراتي.
وتضمن التقرير انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت، يظهر فيها الشبان الـ 4 يسخرون من أفراد من جالية آسيوية بأفعال تشكل جرائم الاعتداء على سلامة جسم الغير، والاعتداء على خصوصية الأشخاص باستخدام وسيلة تقنية معلومات، والاخلال بالآداب العامة.
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