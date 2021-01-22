ليالي البذخ في كندا.. يوميات نجلة مؤسس هواوي بالإقامة الجبرية

قبل عامين اعتقلت السلطات الكندية نجلة مؤسس شركة هواوي بناء على طلب الحكومة الأمريكية، ولكن يبدو أن حياتها جيدة طوال هذه الفترة.

بعد اعتقال منج وانزو رئيسة القطاع المالي بشركة هواوي الصينية وابنة الملياردير رين زينجفاي مؤسس الشركة في ديسمبر/ كانون الأول 2018 بمطار فانكوفر الدولي، حصلت على كفالة بقيمة 10 ملايين دولار كندي (7.9 مليون دولار أمريكي)، وهي تعيش منذ ذلك الوقت رهن الإقامة الجبرية.



أصل القصة

طالبت الولايات المتحدة، السلطات الكندية بالقبض على وانزو بتهمة الاحتيال في البنوك لاختراق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وطلبت رسميا من كندا تسليما، وهو الأمر الذي ما زالت تكافح ضد المديرة المالية لهواوي حتى الآن عبر ساحة القضاء.

وقالت واشنطن إن وانزو قامت بتزوير وثائق لتضليل بنك إتش إي بي سي للتستر على معاملات لهواوي مع إيران، وهو ما يخالف العقوبات الاقتصادية الأمريكية بحق طهران.

في حين وصفت بكين الادعاءات الأمريكية بأنها مجرد وسيلة لإلحاق الضرر بهواوي قبل تزويدها عدة دول غربية بشبكات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصال 5G.

وبالفعل أعلنت الولايات المتحدة عن قلقها الشديد من شركة هواوي، وأنها تضغط على الحلفاء للحد من مشاركة الشركة في شبكات الجيل الخامس، والتي وصفتها بأن تشكل تهديدا للأمن القومي، نظرا لاستخدام الشركة معدات للتجسس على دول أخرى.

حياة وانزو في كندا

كشفت جلسة استماع للمحكمة في كندا، الثلاثاء الماضي، عن معلومات مذهلة عن الحياة اليومية لمنج وانزو أثناء فترة الكفالة في مدينة فانكور الكندية، والتي وصفتها "بلومبرج" بالحياة الباذخة.

تذهب وانزو للتسوق في أرقى متاجر المدينة والتي تخصص لها مساحة منفردة كي تتجول في خصوصية، ولكن يتم زرع جهاز تتبع بكاحلها، وتدفع رسوما لقاء المراقبة على مدار اليوم لشركة أمن خاصة عينتها المحكمة.

كما أمضت المديرة المالية لهواوي عيد ميلادها في مطعم اقتصر على خدمتها وضيوفها البالغ عددهم 14 فردا، ولم يمنع هذا خضوعها لحظر تجول من الساعة 11 مساءا حتى 6 صباحا.

ويتم السماح لها بالتجول نهارا في رقعة تبلغ مساحتها حوالي 100 ميل مربع حول فانكوفر برفقة الأمن، على أن تبقى في الإقامة الجبرية بالمنزل ليلا.

وتحاول وانزو تحسين أوضاع الإقامة الجبرية عبر التقدم بالتماس للمحكمة لتخفيف القيود، والسماح لها بالتحرك خارج ساعات حظر التجول المفروضة عليها دون مرافقة الحراس.

مشكلة أسرية

على جانب آخر، اشتكى زوحها ليو شياو زونج، من صعوبة التسوق جزئيا مع وانزو حاليا، بسبب مخاوف الأطفال من التعرف عليها بسبب وجود حراس الأمن.

ورد المدعون الكنديون، بأن شروط الكفالة "ضرورية ومناسبة"، وهو ما أكدته وزارة العدل الكندية في رسالة بالبريد الإلكتروني قبل جلسات الاستماع بقولها "لا يوجد سبب حالي لتغيير الظروف".

وستعقد المحكمة جلسات الاستماع النهائية لإجراءات تسليم وانزو منتصف مايو/ آيار المقبل.

مخاوف كورونا

ويطل كورونا برأسه في حياة وانزو الناجية من سرطان الغدة الدرقية، وهو الأمر الذي أثار مخاوف زوجها من الفيروس بسبب خضوعها للحراسة من قبل 3 أفراد أمن، يتبادلون مرافقتها بالسيارة بواقع حارس كل يوم.

ولكن من جهة أخرى، يشتكى دوج ماينارد، رئيس شركة الأمن، في حديثه للمحكمة من سلوكيات وانزو التي تثير مخاوف أفراد الأمن أيضا.

وقال إنها تنتهك إرشادات التعامل مع فيروس كورونا، حيث تناولت العشاء في مجموعات كبيرة، بل إنه في إحدى المرات ارتشف جميع روَاد المطعم من فنجان القهوة نفسه.