العراق يطلق عملية "ثأر الشهداء" لملاحقة فلول داعش

أطلق العراق اليوم الجمعة عملية أمنية لملاحقة فلول داعش عقب انفجارات العاصمة بغداد التي راح ضحيتها 32 شخصا. وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب انطلاق عملية "ثأر الشُهداء" بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وفي وقت سابق تبنى تنظيم داعش الإرهابي، مسؤولية الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة العراقية. والخميس، كشف المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية تفاصيل التفجير الانتحاري المزدوج الذي ضرب العاصمة. والتفجير هو الأعنف منذ أكثر من 18 شهرا ببغداد حيث أودى بحياة ما لا يقل عن 32 شخصا وأصاب 110 آخرين، وسط توقعات بارتفاع أعداد الضحايا.

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