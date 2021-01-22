الجيش الإسرائيلي يسقط مسيرة "تسللت" عبر لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إسقاط طائرة مسيرة "تسللت" عبر الحدود اللبنانية إلى الأجواء الإسرائيلية.

وقال الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي: " أسقطت قوات الجيش مسيرة اخترقت الحدود السيادية من لبنان، بعد ما تم رصدها وتعقبها".



وأضاف أدرعي في بيان تلقت "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه: "سيواصل الجيش العمل لمنع أي خرق لسيادة إسرائيل".

ولم يتضح حتى الآن الجهة التي أطلقت المسيرة، ولكن عادة ما تتهم إسرائيل "حزب الله" اللبناني بالمسؤولية عن إطلاق المسيرات تجاه إسرائيل.

وتستخدم المسيرات لرصد التحركات الميدانية للجيش الإسرائيلي.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها إسرائيل إسقاط مسيرات قرب الحدود اللبنانية.