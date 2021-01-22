"تويتر" تعاقب المرشد الإيراني علي خامنئي

أغلقت شركة "تويتر"، الجمعة، حسابا مرتبطا بالمرشد الإيراني على خامنئي بعد نشره تغريدة تحريضية.

وقالت الشركة في بيان، إن "التغريدة تدعو إلى مهاجمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتقامًا لمقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".



وذكرت متحدثة باسم الشركة أن "موقع التواصل الاجتماعي علق حساب (خامنئي_سايت) المرتبط بخامنئي لانتهاكه سياسة تويتر المتعلقة بالتلاعب والرسائل غير المرغوب بها".

يأتي هذا بعد ساعات من نشره صورة للاعب جولف يشبه ترامب تستهدفه على ما يبدو طائرة مسيرة وبجوارها تعهد بالانتقام لسليماني.



وحملت التغريدة المنشورة على حساب باللغة الفارسية مرتبط بموقع خامنئي على الإنترنت نص تصريحات للزعيم الإيراني في ديسمبر/كانون الأول قال خلالها "الانتقام مؤكد".

وكان الرئيس الأمريكي السابق ترامب أمر بتنفيذ ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

ومنذ اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، في ضربة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، تهاجم إيران الإدارة الأمريكية.

وكان الانتقام والعداء لأمريكا هما ما استحوذا على مراسم تشييع جثامين سليماني ورفاقه، حيث أطلقت هتافات تنادي بعدم التفاوض نهائيا مع واشنطن، فضلا عن شن هجمات عدائية ضد الأخيرة.