انخفاض إجمالي معدل البطالة بالسعودية إلى 8.5% في الربع الثالث

نجح الاقتصاد السعودي في تجاوز تداعيات جائحة كورونا، وبدأ معدل البطالة بين السعوديين في الانخفاض، وفقا لبيانات رسمية.

وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية "GASTAT"، الجمعة، عن انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 14.9% في الربع الثالث من 2020.

وأضافت الهيئة، في نشرة سوق العمل عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، أن معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين)، انخفض إلى 8.5% في الربع الثالث من 2020، مقارنة بالربع الثاني من 2020.

وتابعت، أن معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين بلغ 49%، خلال الربع الثالث من عام 2020، كما بلغ إجمالي معدل المشاركة في القوى العاملة (للسعوديين وغير السعوديين) ارتفع إلى 59.5%.

وأوضحت الهيئة، أن معدل بطالة السعوديين بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2019، ارتفع بمقدار 2.9 نقطة مئوية.

وأظهرت نتائج مسح القوى العاملة للربع الثالث من 2020، الصادرة عن هيئة الإحصاء الجمعة، انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 14.9 %، مقارنة بـ 15.4% بنهاية الربع الثاني من 2020.

وبلغ معدل بطالة الذكور السعوديين 7.9% في الربع الثالث من عام 2020، بانخفاض قدره -0.1 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الثاني من نفس العام، فيما بلغ معدل البطالة بين السعوديات 30.2% في الربع الثالث من عام 2020.

وأشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مصدرين اثنين للبيانات: المصدر الأول من خلال تنفيذ مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف "الإحصاءات الاجتماعية".

أما مصدر البيانات الثاني فيتمثل في البيانات والمعلومات المُسجلة والمحدَّثة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، والناتجة من خلال عمليات التسجيل والتوثيق الرسمي الإلكتروني الـمُتَّبَع في هذه الجهات.