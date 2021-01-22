مظاهرات في نيبال ضد قرار الحكومة بحل البرلمان

نظم الآلاف في نيبال مسيرات حاشدة في، كاتماندو، الجمعة، احتجاجا على حل البرلمان.

وسار الآلاف من الأشخاص الذين كان الكثير منهم يحملون العلم الوطني وعلم الحزب الشيوعي النيبالي، عبر العاصمة وسط تواجد أمني مكثف قبل أن يلتقون في وسط كاتماندو.

وردد المتظاهرون شعارات مناوئة لرئيس الوزراء خادجا براساد شارما أولي والرئيسة بيدايا ديفي بهانداري وطالبوا بإعادة البرلمان.

وقال مادهاف كوما نيبال، زعيم الفصيل المتظاهر من الحزب الشيوعي النيبالي: " نحن في منتصف أزمة دستورية" وحث الأشخاص على الاتحاد ضد القرار.

وتعد مظاهرات، الجمعة، هي الأحدث في سلسلة من المظاهرات التي هزت نيبال منذ أن حلت بهانداري، بناء على توصية من "أولي"، البرلمان في ديسمبر/كانون الأول الماضي وأعلنت عن إجراء انتخابات عامة مبكرة في 30 أبريل/نيسان والعاشر من مايو/أيار.





وقال رئيس الوزراء إنه اضطر لحل البرلمان بعدما تم منعه من تنفيذ أجندته من جانب زملاء في التكتل الذين حاولوا الإطاحة به من خلال تصويت بحجب الثقة.

ووصف ثلاثة من رؤساء الوزراء السابقين من حزب "أولي" والأحزاب المعارضة خطوته بغير الدستورية.

وينظر قضاة المحكمة العليا أكثر من 12 طعنا في قرار أولي إجراء الانتخابات قبل عامين من انتهاء ولاية حكومته.

وقال مسؤول كبير في الشرطة إن المحتجين الذين تجمعوا اليوم قرب مكتب أولي يُقدر عددهم بـ25 ألفا وإن هناك مسيرات أخرى مزمعة في مختلف أنحاء البلاد الواقعة بين الصين والهند في منطقة الهيمالايا.