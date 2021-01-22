بعد 6 عقود.. السودان يعتزم إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل

أكد مسؤول بالحكومة السودانية، الجمعة، عزم بلاده إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، وذلك بعد نحو 63 عاما من سريانه.

وقال المسؤول في تصريحات لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن الخطوة ستتم في أولى جلسات المجلس التشريعي المقرر تشكيله خلال الشهر الجاري.



وأضاف المسؤول ،الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، "من الطبيعي أن يتم تعديل القانون عبر البرلمان من ثم الإجازة، مشيرا إلى أن الخطوة تهدف لبناء علاقات متطورة في كافة المجالات مع إسرائيل.

وفي وقت سابق الجمعة، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر سوداني رفيع المستوى قوله، إن "السلطات في الخرطوم تعمل على تفعيل اتفاق السلام الذي وقع مؤخرا مع إسرائيل".



وتم سن قانون مقاطعة إسرائيل العام 1958، ويقضي بحظر البضائع وكافة أنواع التعاون التجاري معها، وينص على عقوبات رادعة للمخالفين.

ويأتي الإعلان في إعقاب توصل السودان وإسرائيل لاتفاق سلام ينهي عقودا من القطيعة.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اتفاق إسرائيل والسودان على توقيع اتفاق سلام.

وبحسب بيان مشترك، فقد تحدث الرئيس ترامب، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن ضرورة توقيع اتفاق سلام.