ألمانيا تشدد إجراءات دخول القادمين من 20 دولة.. تعرف على السبب

شددت ألمانيا إجراءات الدخول للقادمين من 20 دولة، منها إسبانيا، وأمريكا، والبرتغال، باعتبارها مناطق عدوى عالية الخطورة لفيروس كورونا.

وصنفت الحكومة الاتحادية الألمانية لأول مرة أكثر من 20 دولة كمناطق عدوى عالية الخطورة لفيروس كورونا اعتبارا من الأحد المقبل.

وأضافت، أن هذا التصنيف يعود لتزايد أعداد الإصابة بعدوى كورونا في هذه الدول، ما يعني أن القادمين من هذه الدول ستطبق عليهم قواعد دخول أكثر صرامة من القادمين من دول أخرى.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، أعلن معهد روبرت كوخ الألماني على موقعه بشبكة الإنترنت، الجمعة، أن هذه الإجراءات ستشمل كلا من جمهورية التشيك المجاورة والبرتغال المحببة لدى الألمان لقضاء العطلات، وإسبانيا، والولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب دول أخرى.



وأضاف المعهد، أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تجاوز عتبة الـ50 ألفاً، الجمعة، فيما تم تمديد إجراءات الإغلاق حتى 8 فبراير/شباط.

وأوضح، أنه سجل 50642 حالة وفاة منذ بداية الوباء في شتاء 2020، وقد توفي 859 شخصاً في الساعات الـ24 الماضية، وهو عدد أقل بالمقارنة الأسبوعية.

والجمعة، رصدت ألمانيا لأول مرة حالة إصابة بمتغير كورونا المستجد المنتشر في البرازيل، بعد وقت قصير من رصد النسختين البريطانية والجنوب أفريقية.

وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية في ولاية هيسن، كاي كلوزه، الجمعة في فيسبادن، اكتشاف الطفرة مع عودة مسافر إلى هيسن.

ووفقا لكلوزه، فإن هذا أول دليل على وصول الفيروس المتحور إلى ألمانيا.

ولم يرصد معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض أيضاً أي حالة أخرى من هذا النوع حتى الجمعة.